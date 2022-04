No próximo dia 29 de Abril, sexta-feira, vai decorrer duas sessões da peça de teatro ‘ID, a tua marca na net’, em Câmara de Lobos, no âmbito do projecto ‘Literacia Digital’, que é coordenado pelo professor Duarte Filipe Sousa e pelos programas europeus Eramus+, CIA, JAEA (KA1) e DIGITART.

A primeira sessão, que vai decorrer pelas 11 horas, é destinada aos alunos dos 2º e 3º ciclos da Escola da Torre e a seguinte sessão, que vai acontecer pelas 19h30, no Auditório Maestro João Vítor Costa, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, está reservada para os cursos EFA e outros públicos interessados.

Esta peça de teatro tem como objectivo sensibilizar de forma lúdica e envolvente, os estudantes, pais e encarregados de educação, para as oportunidades e constrangimentos da utilização dos meios online. Deste modo, a encenação vai abordar diversos temas relacionados com o domínio da utilização segura da internet e os conteúdos que têm sido actualizados ao longo dos anos.

A ‘ID-A tua marca na net’ é patrocinada pela Fundação Altice e vai trazer à Região alguns actores como Alexandre Silva, Pedro Górgia e Tiago Aldeia.

As inscrições podem ser feitas atráves do email: [email protected]