Projecto ‘BookStart Madeira’ chega às bibliotecas da Região

Durante a sessão de abertura do ‘I Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura’, que se realiza entre hoje e amanhã no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, anunciou a criacção do ‘BookStart Madeira’, um projecto que visa a dinamização do livro e da leitura.

Esta iniciativa, que é uma adaptação de um projecto de "grande sucesso" do Reino Unido, vai ficar assente na Rede Regional de Bibliotecas, em especial nas Bibliotecas Municipais. Com o intuito de introduzir de forma precoce o hábito da leitura à população mais jovem, o projecto está direccionado para as crianças com a idade pré-escolar, até aos 5 anos, e provenientes de contexto sócio-económicos menos favorecidos.

Visa sobretudo à oferta de livros para quando a criança atinja a idade escolar tenha uma pequena biblioteca de, pelo menos, seis livros oferecidos por este projecto. Permite, entre outros aspectos, consolidar a prática do livro e a leitura do livro em contexto familiar, que é algo que deve estar enraizado dentro da casa de cada um de nós Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura

Eduardo Jesus destacou ainda que a médio e longo-prazo o Governo Regional pretende que existam mais leitores e mais utilidade das bibliotecas regionais.

Em relação ao 'I Seminário Arte, Bibliotecas e Cultura', que conta com 180 inscritos, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos pretende, com esta primeira edição, apresentar um espaço de reunião e debate aos profissionais de bibliotecas, professores e educadores que utilizam o livro como instrumento da sua atividade profissional.

Para além disso, o presidente da autarquia, Pedro Coelho, ressalvou as melhorias que têm existido no concelho e o trabalho desenvolvido pela rede de bibliotecas de Câmara de Lobos.