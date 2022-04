Tome nota da agenda desta quinta-feira, 28 de Abril

09h20: O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai estar presente na abertura da Academia da Energia da Clean Energy for EU Islands, que decorrerá no Hotel Pestana Casino Park;

09h30: Reunião de Câmara do Funchal;

10h00: O Juntos pelo Povo (JPP) promove iniciativa na Assembleia Legislativa da Madeira, cujo porta-voz será Rafael Nunes;

10h00: O grupo parlamentar do PSD/Madeira realiza uma visita ao Hotel Savoy Palace, no Funchal;

10h30: Abertura oficial do evento 'Portugal Wine Trophy 2022', no Pestana Casino Park Hotel;

11h00: Desfile e concurso de personagens com trajes do realismo, na Escola Secundária Jaime Moniz;

11h00: O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, visitará o Centro de Formação Profissional da Madeira, no âmbito do Portas Abertas 2022;

11h30: O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira (RAM), Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, no Palácio de São Lourenço, em audiência, o Chefe de Estado Maior General da Força Aérea, General João Cartaxo Alves;

12h00: O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará, junto às traseiras da escola do Carmo, na Rua do Ribeiro da Alforra, em Câmara de Lobos, onde será apresentado mais um investimento habitacional que surge na sequência da Oferta Pública lançada pela IHM para a aquisição de frações habitacionais, em toda a Região, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência;

12h15: A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, preside à sessão comemorativa do Dia Regional, Nacional e Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, no auditório do Centro de Estudos do Atlântico, no Funchal;

14h00: Conservatório promove iniciativa multicultural ‘À conversa com…’ dedicada a Hungria, no Salão Nobre do Conservatório;

14h00: A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, inaugura a exposição 'EPI'S UM ATIVO DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO', alusiva ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, no átrio do edifício dos Paços do Concelho;

14h30: O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General João Cartaxo Alves, na Assembleia Legislativa da Madeira;

14h30: IV Jornadas de Nefrologia da Madeira, no Hotel Meliã Madeira Mare;

15h30: Reunião de Câmara da Ponta do Sol;

17h00: A reunião da Assembleia Intermunicipal da AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira realiza-se na sede da AMRAM - Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, no Funchal;

17h00: 3.ª Etapa Atlântico Padel Tour, no Centro de Padel e Lazer;

17h30: Abertura da 5.ª edição da Expo - Tropical, na Praça do Povo, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque;

17h30: O Conselho de Juventude da Madeira, órgão de consulta do secretário regional de Educação, reúne ordinariamente, no Centro de Juventude do Funchal;

18h00: IX Encontro de Leitura em voz alta 'Ler com amor', no Centro Cultural Quinta Magnólia;

19h00: Reunião da Assembleia Municipal da Ponta do Sol;

19h00: Concerto de JAZZ - Interpretado por Melro Preto Quartet , no MAMMA - Museu de Arte Moderna da Madeira.