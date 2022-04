Tome nota da agenda desta quarta-feira, 27 de Abril

9h00 – Reunião da Assembleia Municipal do Funchal, no auditório da Junta de Freguesia de São Martinho;

10h00 – Realiza-se na Biblioteca Municipal do Funchal a Hora do Conto com a história ‘O Menino Escritor’, da autoria de Rosário Alçada Araújo. Neste evento que se insere no âmbito do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, vão estar presentes alunos do Externato de São João.

10h30 – O secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, vai visitar a Via Litoral para se inteirar do investimento que a concessionária está a efectuar com vista a eficiência energética;

11h30 – No âmbito do roteiro de economia, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai visitar a empresa tecnológica NearSoft Solutions, que se situa na Boa Nova;

12h00 – Apresentação do Porto Santo Nature Trail, na Calheta, no Porto Santo;

15h00 – A secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, visita a unidade de Alzheimer ‘Dragoeiro’, no Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava;

17h00 às 22h00 – 3.ª etapa do Atlântico Padel Tour, no Centro de Padel e Lazer;

18h00 – Realiza-se a tomada de posse dos órgãos da delegação ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos. No evento estará presente Miguel Albuquerque e Jorge Veloso;

– No Museu de Electricidade, será efectuada a cerimónia do Ato de Tomada de Posse dos Órgãos da ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. No evento estará presente Miguel Albuquerque e Bruno Pereira;

18h00 às 21h00 – Em São Martinho, na sala de reuniões da Junta de Freguesia, vai decorrer a acção de informação gratuita ‘Doença de Alzheimer e outras Demências’;

18h30 – 6.ª sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, com a moderação da jornalista Cláudia Sousa e com o convidado Carlos Barradas, que abordará a obra do escritor Teixeira Pascoaes. Nesta iniciativa também estará presente Pedro Calado, presidente da Câmara Municipal do Funchal;