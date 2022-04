Tome nota da agenda desta terça-feira, 19 de Abril

09h30 Ireneu Cabral Barreto recebe, para cumprimentos de despedida, o Embaixador da República Checa em Portugal, Petr Šelepa, no Palácio de São Lourenço

10h00 Jornadas Parlamentares do PS Madeira, com o tema 'Liberdade e Democracia: Lições de Abril para o Futuro', no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

11h00 Inauguração da exposição de fotografia 'OURSPOT', um projecto da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros e a CRIAMAR, na Escola dos Louros (Funchal)

11h30 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, no âmbito do roteiro de economia, a empresa NC Madeira Embalagens, em Santo António

11h30 Iniciativa política do PCP, junto ao Edifício do Instituto da Segurança Social da Madeira

14h00 Julgamento de jovem acusado de tentar matar o padrasto à facada, no Juízo Criminal do Funchal

14h00 Conferência Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias

15h00 Pedro Calado visita as obras concluídas de renovação do auditório do Jardim Municipal do Funchal

15h30 Actividade 'Património e Clima - Museu Etnográfico da Madeira - Ribeira Brava, no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos

15h30 Conferência 'O Desafio Ambiental' - Projecto 'UMa Família, UM Planeta', na Escola Secundária Francisco Franco (Funchal)

15h30 Entrega de nova viatura de recolha de resíduos, no Armazém Municipal da Ponta do Sol

18h30 Debate mensal da Acesso Cultura, com o tema 'A cultura e as guerras', no Museu Henrique e Francisco Franco"

19h30 Jantar/convívio comemorativo do 45.º aniversário do Sindicato da Hotelaria, na Estalagem da Encumeada.