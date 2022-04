Tome nota da agenda desta quinta-feira, 21 de Abril

Confira os acontecimentos que marcam esta quinta-feira.

9h00- Reunião Plenária.

9h00 – Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz.

9h30 – Reunião na Câmara Municipal do Funchal.

10h00- Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, estará na abertura de um espaço Snoezelen, na EB1/PE/Creche Professor Eleutério de Aguiar (Rua Dr. Juvenal, 31).

11h00 – O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, preside a reunião da Conferência dos Representantes dos partidos. O vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, líderes parlamentares do PSD, PSD, CDS-PP e JPP e o deputado único do PCP vão participar da reunião.

11h00 – Sessão de divulgação do novo programa de emprego ‘eJovem’, no Auditório da Casa do Povo de Santa Cruz. A secretária da Inclusão, Rita Andrade estará presente no evento.

16h00 – Nádia Coelho inaugura as ‘Ilhas Ecológicas’, na Rua 3 do Conjunto Habitacional do Hospital.

17h00 – José Manuel Rodrigues e Ireneu Barreto vão assistir à Sessão Solene de Boas-Vindas do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na Sala de Sessões da Assembleia da República.

18h00 – Nos Madeira – Concerto Orquestra Jazz + Solistas, no Centro de Congressos da Madeira.

Roteiro da Diversão:

I Feira do Livro de Santa Cruz até 25 de Abril, sob o tema ‘Ser Alto com a Cabeça’, com 8 stands, 60 participantes e mais de mil alunos, preenchida por conversas literárias, apresentação de livros, música, teatro, performances, oficinas criativas e fogo-de-artifício.

Arranca o IV Festival do Rum da Madeira, na placa central da Avenida Arriaga.

Lançamento de mais um número da revista ‘TRANSLOCAL. Culturas Contemporâneas Locais e Urbanas’, pelas 17h30, no Teatro Municipal.

Às 18 horas há inauguração da exposição ‘Mãe, só que não!’, do artista Hugo Brazão, na galeria da Fundação Cecília Zino.

O Mercado dos Lavradores recebe a feira temática de artesanato.

Noite de fado, a partir das 19h30, no Arsénio’s, na Zona Velha do Funchal, com actuação de Micaela Setim.

‘Jazz, Tapas & Wine’, no Bar Iris, no Castanheiro Boutique Hotel. A reserva antecipada é obrigatória. O ‘buffet’ de tapas tem o valor de 13,50 euros por pessoa. As bebidas não estão incluídas. Há concerto do Castanheiro Boutique Hotel Jazz Classic Trio. A direcção artística é de Ricardo Dias.

Estreiam nos cinemas do Funchal o filme português ‘Km 224’, a fita de acção e humor ‘O Peso Insuportável de um Enorme Talento’, a película de animação ‘Turuleca: A Grande Aventura’ e o filme de acção ‘O Homem do Norte’.

Quinteto de Metais MadBrass5, da Orquestra Clássica da Madeira, realiza concerto, pelas 21h30, no hotel Belmond Reid’s Palace.