Tome nota da agenda desta sexta-feira, 15 de Abril

9h30 – O Bispo D. Nuno Brás preside à Oração da Manhã, na Sé Catedral do Funchal;

9h30 – Em Câmara de Lobos, na estrada do Pico da Torre, realiza-se a Encenação da Via Sacra de Jesus Cristo;

17h30 – O Bispo D. Nuno Brás promove a Celebração da Paixão do Senhor e a Procissão do Enterro do Senhor, na Sé Catedral do Funchal;

21h – Na Praça do Município, no Funchal, realiza-se a Via Sacra Jovem, que será presidida pelo Bispo D. Nuno Brás;