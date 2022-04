Tome nota da Agenda desta terça-feira, 26 de Abril

9 horas - Reunião Plenária na ALM.

9 horas - 24.º aniversário da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz e entrega de Prémios de Mérito c/ Jorge Carvalho.

10 horas - ‘Concerto didáctico assimilado na actividade educativo ‘Dá-lhe Jazz’ aos alunos do 4ºAno da Escola Dona Olga de Brito - Associação de Jazz da Madeira – Melro Preto, no Museu Henrique e Francisco Franco - R. São João de Deus 13".

11 horas - José Manuel Rodrigues preside à reunião da Conferência dos Representantes dos Partidos, na ALM. Nesta reunião participam os vice-presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, PS, CDS-PP e JPP e ainda o deputado único do PCP.

11 horas - Jorge Carvalho e Nuno Crato visitam Escola Básica do 1.º Ciclo do Estreito de Câmara de Lobos.

11h30 - Susana Prada, visita a intervenção realizada pela ARM, após a derrocada acontecida no mês anterior, na Levada do Norte, no Campanário.

12h30 - Pedro Calado representa o Município do Funchal na apresentação pública dos concertos de Elisa Silva e Teresa Salgueiro, a 9 e 10 de Junho

14 horas - É conhecido o acórdão do caso do carteiro dos CTT no Tecnopólo da Penteada.

16h15 - Conferência de Imprensa do Sindicato de Hotelaria, junto à entrada da Quinta Vigia.

17h00 às 22h00 - 3.ª Etapa do Atlântico Padel Tour (até 30 de Abril , no Centro de Padel e Lazer).