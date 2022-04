Tome nota da agenda deste sábado, dia 23 de Abril

07h00: Evento da Confraria Enogastronómica da Madeira ' Grande Capítulo de 2022', no Porto Santo;

09h00: 3.ª Etapa Atlântico Padel Tour, no Centro de Padel e Lazer;

09h30: 2.ª edição do Plogging Portugal Challenge (participação das comunidades escolares do Caniço e a Associação Desportiva Galomar), no Caniço;

10h00: I Encontro Insular de Contabilistas Certificados, em Água de Pena - Parque Desportivo Água de Pena;

12h00: Conferência de imprensa dos deputados do PS-M à Assembleia da República, na Rua da Alfândega;

13h00: Madeira Island Ultra Trail (MIUT);

16h00: Festival da Canção Infantil, no Centro de Congressos da Madeira;

18h00: O Santa Clara defronta o Marítimo, em jogo a contar para a I Liga, no Estádio de São Miguel;

18h00: Concerto ANSA/Orquestra Clássica da Madeira, no Auditório Sunrise, no Hotel Vidamar;

19h00: 507.º Aniversário Freguesia de S. Jorge, em São Jorge:

20h00: Concerto da Orquestra de Cordofones, no Auditório do Jardim Municipal;

20h00: Apresentação Pública do livro ' Os traços de cada linha' de David Berenguer, no Centro Cultural John dos Passos - Ponta do Sol;

20h00: XVIII Mostra de Artes de Palco, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos;

20h30: Concerto 'Te Deum em Louvor da Paz', na Igreja de Nossa Senhora do Monte.