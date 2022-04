Furtaram automóvel no Funchal

É mais um furto de viatura, desta feita ocorrido na última noite no Funchal. Trata-se de um Renault Clio de 1993, vermelho e com matrícula 95-95-CV. Desapareceu na ‘calada da noite’ do local onde estava estacionado, na Rua do Pombal - abaixo do ISAL -, freguesia de Santa Luzia.

O proprietário do veículo já participou à PSP o roubo, apresentando queixa contra desconhecido(s).