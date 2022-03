PCP dá voz às reivindicações dos estudantes

O PCP esteve hoje (dia 24 de Março, no Funchal, na Escola Secundária Francisco Franco, para assinalar o Dia do Estudante e ouvir as reivindicações dos jovens madeirenses.

"Os estudantes da Madeira e do Porto Santo podem contar com o PCP em defesa de uma escola, pública, democrática e de qualidade", assume o partido, que na agendou para a próxima sessão plenária na Assembleia Legislativa Regional a discussão e votação de um voto de saudação em defesa dos estudantes da Região Autónoma da Madeira.

"A falta de meios humanos e materiais nas escolas, a falta de professores, o facto de algumas escolas estarem degradadas e até de haver falta de água quente nas escolas" dificuldades sentidas nas escolas, que o PCP diz ter ouvido da boca dos estudantes.

"Na nossa Constituição da República Portuguesa está plasmado que a educação deve ser pública, gratuita, democrática e universal, mas a verdade é que os sucessivos governos da República e da Região Autónoma da Madeira não têm respeitado a nossa Constituição, colocando problemas e entraves ao ensino, como a existência do pagamento de matrículas, de propinas e emolumentos", entendem os comunistas.

O PCP observa ainda "apesar destes entraves financeiros, existem problemas no que se refere a algumas resistências por parte de algumas direções das escolas quando os alunos tentam fazer reunião geral de alunos com vista à luta por melhores condições para os estudantes ou até na constituição de associações de estudantes".

O Partido Comunista recorda que o dia 24 de Março de 1962 é #um marco histórico da luta dos estudantes portugueses contra o fascismo e pela liberdade, pelo direito de reunião e de associação, pela autonomia das Universidades e a democratização do ensino".