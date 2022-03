Funchal participou na Assembleia Geral das Cidades Educadoras

Enquanto membro da Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), o Município do Funchal esteve hoje representado na Assembleia Geral desta Associação, na qual se definiram as linhas orientadoras para o trabalho a realizar em 2022, nomeadamente o plano de acção da AICE e o tema para as comemorações do Dia Internacional das Cidades Educadoras, que se assinala a 30 de Novembro.

Fundada em 1994, a AICE é uma Associação sem fins lucrativos constituída como uma estrutura permanente de colaboração entre governos locais, que se comprometem a se reger pelos princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras. No início do ano 2020, o seu número de membros ascendia a mais de 500 cidades de 36 países, distribuídos por todos os continentes.

O projecto 'Funchal, Cidade Educadora' assenta na assunção de que a cidade é “um agente educativo permanente, plural e poliédrico”, de acordo com a Carta das Cidades Educadoras, isto é, que defende a pluridimensionalidade e universalidade da educação, promovendo, no seu quotidiano e em todas as vertentes da política municipal, uma educação ao longo da vida, para todos e com todos, nas mais diferentes esferas.