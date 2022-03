XVIII Congresso Regional do CDS marcado para 25 e 26 de Junho no Funchal

O Conselho Regional do CDS-PP Madeira aprovou, hoje, por unanimidade, a data para o XVIII Congresso Regional, que terá então lugar nos dias 25 e 26 de Junho no Funchal.

Os centristas reuniram, esta segunda-feira, ao final da tarde, no Castanheiro Boutique Hotel, onde além do agendamento, convocação e fixação da ordem de trabalhos do XVIII Congresso Regional, deliberaram ainda o seu regulamento e elegeram a respectiva Comissão Organizadora do Congresso (COC).

"Esta é uma oportunidade para, neste congresso, reforçar o CDS-PP Madeira como uma marca de credibilidade e de confiança, de reforçar a unidade de um partido com história ao serviço das populações, destacou o presidente da Comissão Política Regional, Rui Barreto.

“O CDS é um partido que tem uma forte expressão na Madeira, quer nas autarquias, na Assembleia Regional e no Governo Regional, devendo continuar a fazer aquilo que sabe fazer, que é defender o interesse das populações com muito trabalho, com muita competência e sem embandeirar em arco”, reiterou o líder centrista.

O líder do CDS disse ainda querer "um partido moderno, que interprete os novos desafios das novas gerações". “Um partido mais tecnológico, mais a favor da nova economia digital e do conhecimento, dos novos empreendedores e da nova tecnologia web, que está a florescer”, mas “sabendo sempre ouvir os nossos autarcas e militantes de forma a preparar o partido para um novo ciclo político e eleitoral, que iniciar-se-á após no Congresso”, assegurou Rui Barreto.