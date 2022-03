Estatística do 4.º trimestre de 2021 mostra continuação da recuperação económica da Região

A Direcção Regional de Estatísticas divulgou o Boletim Trimestral de Estatística referente ao 4.º trimestre de 2021 e que dá conta da continuação da recuperação económica da Região. Entre os pontos em destaque está o Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE), que indicia que a actividade económica da RAM se manteve em forte crescimento, "entre Outubro e Dezembro de 2021, apresentando, no entanto, alguma desaceleração face aos dois trimestres precedentes".

Quanto à taxa de desemprego regional, esta fixou-se em 6,6%, o que representa uma quebra trimestral de 0,7 pontos percentuais (p.p.) e homóloga de 4,7 p.p.. A média anual foi de 7,9%, -0,5 p.p. que em 2020. No que respeita à remuneração bruta total mensal média por trabalhador, registou-se uma variação homóloga de 1,5% na Região, situando-se nos 1.454 euros. Em termos anuais, o crescimento foi de 4,0%.

Desde Setembro de 2021 que a taxa de inflação (variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor - IPC) passou para terreno positivo, atingindo, em Dezembro, os 1,1%. A variação homóloga foi de 2,9%.

A DREM recorre ainda a dados do Banco de Portugal, a nível das empresas, para mostrar que o rácio de empréstimos vencidos das sociedades não financeiras se fixou nos 2,0%, em Dezembro de 2021, 1,6 p.p. abaixo do valor registado no trimestre homólogo.

"De acordo com os dados da SIBS, no trimestre em análise, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático, consideradas no seu conjunto, atingiram um montante de 554,1 milhões de euros, 454,9 milhões de euros com cartões nacionais e 99,2 milhões de euros com cartões internacionais", refere nota à imprensa.

No que diz respeito à agricultura, "a comercialização de banana na primeira venda, no 4.º trimestre de 2021, registou uma variação positiva face a idêntico trimestre do ano anterior (+3,6%), o mesmo sucedendo com o abate de frango, que observou um acréscimo de 21,5%, e com a produção de ovos, cujo aumento face ao mesmo trimestre de 2020 rondou os 4,8%. Ainda no sector primário, o valor da pesca descarregada registou uma diminuição significativa, de -25,3%, em termos homólogos, explicada pelo comportamento das capturas de atum, que caíram 71,2%. Em termos anuais, a comercialização de banana recuou 4,8%, o abate de frango, 6,7% e o valor da pesca descarregada, 3,0%. Por sua vez, a produção de ovos cresceu 16,4%".

"No domínio da energia, é de referir que a emissão de eletricidade (cuja evolução consiste na melhor aproximação à variação da produção/consumo que está disponível em termos infra-anuais) aumentou 8,5% em termos homólogos, no trimestre em análise, sendo que a nível anual, o crescimento foi de 4,9%.

Na construção, a comercialização de cimento (primeira venda) registou, no 4.º trimestre de 2021, um acréscimo de 30,9% face ao mesmo período do ano passado. Ainda, neste mesmo trimestre, o número de edifícios licenciados registou um acréscimo homólogo de 6,2%, enquanto os alojamentos familiares tiveram uma subida de 25,0% em relação ao mesmo trimestre de 2020. Em termos anuais, a comercialização de cimento, os edifícios licenciados e a venda de alojamentos familiares cresceram 29,1%, 3,1% e 32,0%, respectivamente", indica a DREM.

As estatísticas referem ainda que a comercialização de vinho “Madeira” verificada no 4.º trimestre de 2021 registou uma variação homóloga positiva, quer na quantidade (+29,8%), quer no valor (+36,6%). No ano, e pela mesma ordem, os aumentos foram de 19,8% e 32,1%.

"No trimestre em referência, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM voltou a registar um acréscimo assinalável (+193,1%) em termos homólogos, em linha com as dormidas e os proveitos totais no alojamento turístico, que aumentaram 194,8% e 216,7% face ao mesmo trimestre do ano anterior, respetivamente. Nos transportes marítimos, o movimento de mercadorias nos portos da RAM também cresceu (+12,9%), no 4.º trimestre de 2021, em termos homólogos. No conjunto do ano, os passageiros nos aeroportos, as dormidas e os proveitos totais aumentaram 72,9%, 81,4% e 104,5%, respetivamente, enquanto o movimento de mercadorias nos portos subiu 7,8%", conclui.