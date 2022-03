Madeira foi a região onde mais cresceu o número e valor das vendas de imóveis em 2021

"Em 2021, a Região Autónoma da Madeira, o Algarve e o Alentejo apresentaram crescimentos do número e do valor das transações de habitações superiores ou iguais ao registo médio nacional. Nas referidas regiões, a taxa de variação, do número de transações, fixou-se em 32,0%, 29,2% e 24,4%, pela mesma ordem", noticia hoje o INE.

Já no que toca ao valor, "o aumento foi de 49,0% na Região Autónoma da Madeira, 45,4% no Algarve e 31,1% no Alentejo.", acrescenta a autoridade nacional de estatística.

"A Região Autónoma dos Açores, o Norte e a Área Metropolitana de Lisboa ficaram abaixo da média nacional, com aumentos de 20,2%, 18,9% e 17,6%, respetivamente, no número de transações. Já no que concerne ao valor das transações, as referidas regiões apresentaram aumentos de 30,8%, 27,0% e de 29,8%, pela mesma ordem", revela.

Por fim, "na região Centro observaram-se taxas de variação de 21,3% e 27,9%, respetivamente no número e no valor das transações".

Em termos totais do país, "em 2021, o Índice de Preços da Habitação (IPHab) apresentou uma variação média anual de 9,4%, mais 0,6 pontos percentuais (p.p.) que a registada em 2020. A subida dos preços foi mais intensa nas habitações existentes (9,6%) do que nas habitações novas (8,7%)", diz o INE.

Os dados que fecham o ano, também revelam que "no 4º trimestre de 2021, a taxa de variação homóloga do IPHab fixou-se em 11,6%, 0,1 p.p. acima do observado no trimestre anterior. Neste período, os preços das habitações existentes aumentaram a um ritmo superior ao das habitações novas, 11,9% e 10,6%, respetivamente".

Em termos efectivos, números e euros, "no ano de 2021 transacionaram-se 165.682 habitações, mais 20,5% que em 2020. Neste período, o valor das transações totalizou 28,1 mil milhões de euros, traduzindo-se num crescimento de 31,1% comparativamente ao ano anterior. As habitações existentes evidenciaram um aumento de 22,1% e 34,2%, respetivamente, no número e no valor das transações. Relativamente às habitações novas, observou-se um aumento de 12,9% no número de transações e de 21,7% no valor".

Já no que se refere aos últimos três meses de 2021 "realizaram-se 45.885 transações, o que representa um crescimento homólogo de 17,2% e um aumento, face ao trimestre anterior, de 5,6%. No 4º trimestre de 2021, as transações totalizaram 8,2 mil milhões de euros, mais 34,9% face a idêntico período de 2020", conclui o INE.