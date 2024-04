PS pede requalificação de vereda em São Jorge

A vogal do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia de São Jorge defendeu, na última reunião deste órgão autárquico, a requalificação de uma vereda e a manutenção dos fontanários públicos da freguesia, propostas que foram aprovadas.

Dorisa Aguiar considera urgente requalificar a vereda junto ao Caminho da Achadinha até à Banda da Fonte, de forma a garantir a segurança de quem faz este percurso para se deslocar para a sua residência e terrenos agrícolas. A proposta acabou por ser aprovada com os votos favoráveis do PS, do CDS-PP e a abstenção do PSD.

Por outro lado, a socialista alertou para a necessidade de proceder à manutenção dos fontanários da freguesia, alguns dos quais apresentam já avançados sinais de desgaste, o que dá uma imagem de desleixo do Executivo em relação a este património. A proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, do CDS-PP e dois contra do PSD.

Criticando a falta de ideias do PSD para desenvolver a freguesia, Dorisa Aguiar espera que, desta vez, “o Executivo cumpra a sua função e dê andamento à concretização destes projectos, tendo em vista a valorização do património local”.

A vogal do PS denunciou a "arrogância e a imaturidade política" por parte de alguns elementos do PSD em relação à oposição.

Não podemos esquecer que o papel da oposição é fiscalizar a actuação do Executivo e essa acção é feita mediante o questionamento das várias situações que achamos necessárias, dando sempre primazia ao bem comum da nossa freguesia e dos seus habitantes. Dorisa Aguiar



Na reunião foi, ainda, aprovada a conta de gerência, que mereceu o voto contra da socialista, por entender que "estamos perante uma gestão irresponsável".