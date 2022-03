Quinta Pedagógica dos Prazeres apresenta IX Mostra dos Espantalhos

A Quinta Pedagógica dos Prazeres promove a partir do próximo domingo, 27 de Março, a IX Mostra dos Espantalhos. A abertura da iniciativa está marcada para as 10h30, após a missa de domingo da Paróquia dos Prazeres.

A Mostra dos Espantalhos é retomada este ano, numa organização da Quinta Pedagógica dos Prazeres em parceria com o Centro de Estudos, Educação, Cultura e Social da Calheta (CEDECS) da Delegação Escolar da Calheta, com o apoio do Câmara Municipal da Calheta.

Em nota emitida, a Quinta explica que a mostra tem como o objectivo valorizar a agricultura, em específico o meio rural e "dar continuidade a uma tradição utilizada pelos agricultores que recorriam aos espantalhos para afugentar os pássaros pela altura das sementeiras".

Este ano a construção dos espantalhos contou com a participação dos nove Centros Sociais do Concelho da Calheta, das escolas do primeiro ciclo do Concelho da Calheta, da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, a Fundação João Pereira da Ponta do Sol, do Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua, do Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca, do CEDECS, da Delegação Escolar da Calheta, do Restaurante Casa Bettencourt dos Prazeres e de vários particulares