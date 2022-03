2021 foi um ano de recuperação no sector do turismo da Madeira

O ano de 2021 foi também de recuperação no sector do turismo, embora de forma parcial. Com efeito, por comparação com 2020, as dormidas cresceram 81,4%, rondando os 5,0 milhões, mas diminuíram 38,7% face a 2019, revela a Direcção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM), que publicou um novo (e último) 'Em Foco', no qual são abordados os efeitos da pandemia covid-19 na vida económica e social da Região.

Segundo a mesma fonte, os primeiros três meses de 2021 mostraram uma continuidade na redução homóloga de dormidas, que em Fevereiro chegou a ser de 90%. A partir de Abril, os crescimentos foram muito significativos. Foi em Maio de 2021 que a variação face ao mesmo mês do ano anterior atingiu maior expressão, 4 166,9%. Os aumentos homólogos foram progressivamente menos pronunciados até Outubro (+154,7%), voltando a crescer em Novembro (+304,5%) e fixando-se nos 170,7% em Dezembro.

Em termos absolutos, revela que, em Outubro e Novembro, o número de dormidas já superou os valores de 2019, mas ao nível dos proveitos totais, essa situação verificou-se entre Agosto e Novembro.

Refere ainda que o mercado nacional registou um máximo histórico em 2021, beneficiando a Região do facto de a pandemia desaconselhar a viagens mais longas e para países com mais dificuldades na contenção da doença. O mercado nacional cresceu 109,7% face a 2020 e 21,7% comparativamente a 2019.

Acrescenta também que a taxa de ocupação-cama voltou aos valores habituais em Julho de 2021, mês no qual se fixou em 56,9%, tendo permanecido acima dos 50% até Novembro. O pico do ano foi registado em Agosto (72,7%). A taxa média anual foi de 44,4%, 13,5 p.p. acima de 2020, mas 13,6 p.p. abaixo de 2019.

Por fim, adianta que o RevPAR (proveito por quarto disponível), cresceu 71,9% em 2021, para os 38,73€, recuando 12,6% face a 2019. Por sua vez, o ADR (proveito por quarto utilizado) registou um máximo histórico (81,87€), aumentando 19,8% face a 2020 e 14,0% comparativamente a 2019.