Renda mediana de novos contratos de arrendamento subiu 8,3% no 4.º trimestre de 2021

A renda mediana dos novos contratos de arrendamento aumentou 8,3% no quarto trimestre de 2021 para 6,25 euros por metro quadrado (Euro/m2), acelerando face ao aumento de 7,6% do trimestre anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

No quarto trimestre do ano passado foram feitos 23.394 novos contratos de arrendamento, mais 6,2% do que no mesmo trimestre de 2021.

De acordo com as Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local do INE, as rendas mais elevadas registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (9,20 Euro/m2), no Algarve (7,07 Euro/m2), na Área Metropolitana do Porto (6,84 Euro/m2) e na Região Autónoma da Madeira (6,70 Euro/m2).

Já face ao quatro trimestre de 2020, a renda mediana aumentou em 21 das 25 sub-regiões NUTS III, tendo os maiores aumentos sido registados na Região Autónoma dos Açores (12,6% para 4,39 Euro/m2), na Beira Baixa (12,5% para 3,33Euro/m2) e no Alentejo Litoral (10,1% para 5,34 Euro/m2).

Ainda no quarto trimestre de 2021, verificou-se um aumento homólogo da renda mediana nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (o aumento no trimestre anterior tinha sido em 22 municípios).

Os municípios com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados são Lisboa (11,54 Euro/m2) Cascais (11,29 Euro/m2), Oeiras (10,21 Euro/m2) e Porto (9,15 Euro/m2), ainda que tenham registado um crescimento homólogo do valor das rendas inferior ao do país (3,9%, 7,8%, 5,5% e 7,5%, respetivamente), segundo o INE.

Já os maiores crescimentos homólogos na renda mediana registaram-se no Funchal (16,1% para 7,92Euro/m2), Vila Nova de Famalicão (13,5% para 4,80Euro/m2), Coimbra (12,7% para 5,67Euro/m2) e Santa Maria da Feira (12,3% para 4,38Euro/m2).

Quanto aos novos contratos de arrendamento, os maiores aumentos homólogos foram registados em Santa Maria da Feira (25,3%), Braga (24,4%) e Loures (21,2%).

Ainda no quatro trimestre de 2021, todos os municípios com mais de 100 mil habitantes das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto registaram rendas medianas superiores à nacional, sendo as exceções Santa Maria da Feira (4,38 Euro/m2) e Gondomar (6,00 Euro/m2).

Em Lisboa, analisando os últimos 12 meses terminados no segundo semestre de 2021, três das 24 freguesias registaram valores medianos de novos contratos de arrendamento de habitação superiores ou iguais a 13 Euro/m2, sendo essas Santo António (13,33 Euro/m2), Santa Maria Maior (13,09 Euro/m2) e Misericórdia (13,00 Euro/m2). Já Santa Clara (8,59 Euro/m2) e Marvila (9,80 Euro/m2) apresentaram os valores mais baixos.

Já no Porto, o valor mediano de novas rendas mais elevado foi registado na União de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde (9,53 Euro/m2) enquanto em Ramalde (8,18 Euro/m2) foi registado valor de renda mediana mais baixo (8,85 Euro/m2).