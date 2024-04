António Nobre para o Nacional e Tiago Martins para o Marítimo

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria, para o jogo Belenenses- Nacional, domingo, às 15h30, no Estádio do Restelo. No presente campeonato, o juiz leiriense esteve no Académico de Viseu 1- Nacional 1, da oitava jornada.

Para o Marítimo- Feirense, amanhã, às 14 horas, no Estádio do Marítimo, foi nomeado Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa. Esta temporada, o árbitro lisboeta já arbitrou o Mafra 0- Marítimo 0, da 23.ª jornada.