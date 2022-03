Marcos Freitas eliminado do WTT Singapura Smash 2022

O madeirense Marcos Freitas foi hoje eliminado do WTT Singapura Smash 2022, de ténis de mesa, competição integrada no Circuito Mundial Profissional da modalidade, ao perder com o chinês Ma Long, actual número 2 do ranking mundial.

Marcos Freitas, que ocupa o 26.º lugar do ranking mundial e que regressou à competição após um período de interregno devido a lesão, sentiu naturais dificuldades perante o reconhecido valor do atleta asiático. O internacional português foi derrotado por 1-3 (parciais de 5-11, 11-5, 3-11 e 5-11), nos 1/32 avos de final da competição, ficando assim afastado do evento.

Nos singulares femininos, a atleta Fu Yu (40.ª do mundo), radicada na Madeira há largos anos, apenas entra em acção amanhã, sábado, defrontando pelas 11h50 horas, a jogadora sueca Christina Kallberg (122.ª do ranking), na ronda 64.