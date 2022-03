Chuva e céu muito nublado nas previsões para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera avança que esta sexta-feira deverá ser marcada por céu geralmente muito nublado, bem como por períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do final da manhã.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oeste, rodando para norte a partir da manhã.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, aumentando

gradualmente para 4 a 5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC

Capitania emite aviso de agitação marítima forte para a Madeira A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira até às 18 horas desta sexta-feira.

