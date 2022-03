Morreu o ciclista de 21 anos que sofreu acidente no Funchal

O ciclista de 21 anos que sofreu um acidente de viação ao final da tarde desta terça-feira, no Funchal, acabou por falecer. O jovem, natural da Camacha, foi transportado com vida para o serviço de urgência mas não resistiu aos ferimentos graves e faleceu no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A bicicleta em que seguia colidiu com um autocarro por volta das 19 horas, na Rua do Canto do Muro, no Funchal.

Na sequência do embate, o ciclista sofreu ferimentos graves e chegou a ficar insconsciente, tendo sido socorrido pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e pelos Bombeiros Sapadores do Funchal que o transportaram com vida para o hospital.

A Associação de Ciclismo da Madeira já emitiu uma nota de pesar a lamentar a morte do atleta de ciclismo da AD Galomar. “Neste momento tão difícil quanto ingrato enviamos as mais sinceras condolências à família em particular, ao clube AD Galomar e a todos os que lhe eram próximos. Reforçamos o sentimento solidário enquanto Associação de Ciclismo da Madeira, mostrando total apoio e disponibilidade para com o nosso presidente regional do Colégio de Comissários”, pode ler-se na nota.

Esta é a segunda morte ocorrida nas estradas da Madeira no espaço de dois dias.