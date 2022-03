Índia admite disparo acidental de míssil em direcção ao Paquistão

O exército da Índia disparou acidentalmente um míssil em direção ao Paquistão, anunciou hoje o Ministério da Defesa, que qualificou a situação de "profundamente lamentável".

"No âmbito de uma manutenção de rotina, um disfuncionamento técnico implicou o disparo acidental do míssil" na quarta-feira e que aterrou "numa zona do Paquistão", explicou o ministério em comunicado, acrescentando que foi iniciado um inquérito ao mais alto nível.

Os dois países, ambos potências nucleares, já se envolveram em quatro conflitos desde a divisão da Índia britânica entre Índia e Paquistão em 1947, quase todos em torno da questão da região da Caxemira, dividida entre os dois países.