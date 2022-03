Funchal, Santa Cruz e Câmara de Lobos com mais casos confirmados desde o início da pandemia

Já se encontra disponível o boletim informativo mensal com os dados da situação epidemiológica da covid-19 na Região Autónoma da Madeira relativos ao mês de Fevereiro. Os números foram ontem avançados em conferência de imprensa promovida pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.

Conforme o DIÁRIO já havia noticiado, os concelhos com mais casos confirmados de covid-19 são o Funchal com 34.494 infectados desde o início da pandemia, seguindo-se Santa Cruz (13.299) e Câmara de Lobos (12.465). No sentido oposto, Porto Moniz (457) e São Vicente (991) são os concelhos com menos casos registados.

Segundo o relatório sobre a Situação Epidemiológica, a positividade em Fevereiro de 2022 rondou os 12,51%, contabilizando 13.971 infecções confirmadas, sendo que os casos positivos estavam distribuídos por 10 concelhos da Região. A média de doentes internados por dia, durante o segundo mês do ano, foi de 67. Foram ainda registadas 38 mortes associadas à covid-19.

Desde o início da pandemia e até ao último domingo, 6 de Março, foram realizados 2.675.754 testes de despiste à infecção na Madeira que permitiram detectar 82.492 casos positivos, entre os quais 78.348 estão recuperados da doença.

Confira o boletim da Vigilância Sentinela da covid-19 na RAM referente a Fevereiro de 2022