Calado associou-se a acção de solidariedade pela defesa da paz na Ucrânia

O presidente da Câmara Municipal do Funchal associou-se, hoje, a uma acção de solidariedade pela defesa da paz na Ucrânia.

A iniciativa foi promovida por um grupo de alunos e professores da Escola Secundária Jaime Moniz, que decorreu na Praça do Município, no Funchal.

Sob a vigilância da PSP e com o apoio da CMF, os jovens saíram do Liceu até à Praça, num percurso feito a pé e com a bandeira da Ucrânia.

Pedro Calado dirigiu aos alunos e professores do Liceu palavras de agradecimento, referindo que a CMF está sempre disponível para ajudar este tipo de causas.

“Esta demonstração de união e de força mesmo que seja através de pequenos gestos, faz a diferença e marcamos a diferença”, enalteceu. E acrescentou: "Isso é que deve pautar o nosso comportamento cívico e a nossa forma de ser e de estar em sociedade”.

Pedro Calado fez questão de elogiar os jovens pelo facto de demonstrarem que não estão distantes das causas.

“Hoje, estes jovens demonstraram que estão bens atentos, participam, são solidários e isto deve servir de exemplo para muitos adultos”, referiu.

No âmbito da iniciativa da Ajuda Humanitária à Ucrânia promovida pela CMF, Logislink- do Grupo Sousa e Associação dos Ucranianos em Portugal, o presidente da CMF anunciou que já foram enviados contentores com 5, 6 e 7 toneladas de bens para a Ucrânia.

“Temos movimentado muitos apoios, e agradeço aos alunos e aos professores do Liceu que vieram até aqui entregar bens para ajudar o povo ucraniano”, salientou

A acção de solidariedade de hoje na Praça do Município foi marcada pela interpretação de duas canções por parte dos irmãos Guilherme e Leonor Vieira e por uma intervenção da professora Rosário Martins, tendo referido que os alunos estão muito sensibilizados para o que se está a passar na Ucrânia. Lembrou que são os jovens que têm aulas de cidadania, no âmbito da qual são-lhes incutidos valores como a solidariedade, a justiça e o respeito para com o outro.