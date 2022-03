Mudança de tripulação na base da 'espera' do navio 'Vasco da Gama'

O navio de cruzeiro 'Vasco da Gama' não deverá atracar no Porto do Funchal, apesar de já estar em frente na baía do Funchal desde antes das 8h00 desta sexta-feira. Ao que tudo indica a opção pela mudança de tripulação em mar alto, em vez de uma escala, está na base desta 'espera' que chama a atenção.

Refira-se que o navio, que está registado no MAR (registo Internacional de Navios da Madeira), é propriedade da companhia portuguesa Mystic Invest e operado pela alemã Nicko Cruises, não tem escala prevista no Porto do Funchal, pelo que esta é mesmo apenas uma paragem técnica.

Vem de Las Palmas, Canárias, depois de passagem por várias ilhas do arquipélago vizinho e por Cabo Verde. Deverá iniciar em breve, dentro de duas semanas, viagens entre a Madeira, Açores e Lisboa.

Foto DR

No cais sul do Porto do Funchal está atracado desde ontem o 'Marella Explorer', que tem saída prevista para hoje, pelas 21 horas. Duas horas depois, ainda esta noite, deverá entrar o 'Mein Schiff 3'.