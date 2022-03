Marcos Freitas defronta n.º 2 do Mundo em Singapura

A Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) organiza, entre 7 e 20 de Março de 2022, o WTT Singapura Smash 2022 evento integrado no Circuito Mundial Profissional de Ténis de Mesa, denominado de WTT (World Table Tennis).

O atleta madeirense Marcos Freitas, actualmente no 26º lugar do Ranking Mundial, volta ao panorama internacional da modalidade, depois de um interregno de várias semanas, devido a lesão no ombro, entretanto ultrapassada.

A trabalhar diariamente no Centro de Alto Rendimento em Gaia, o madeirense recuperou da lesão, tendo aqui oportunidade de voltar a competir ao mais alto nível, em provas do Circuito Mundial, aguardando por desenvolvimentos quanto ao seu enquadramento no clube russo Fakel Gazprom Orenburg. O contexto não é o mais claro quanto ao enquadramento da equipa no contexto europeu da modalidade, relevando-se o facto de que integrava as meias-finais da Liga dos Campeões e lidera o campeonato russo.

Em Singapura, num evento muito participado, o atleta internacional luso foi considerado 23º cabeça-de-série do evento, integrando directamente o mapa final da competição masculina, onde iniciará a participação na ronda 64, já em sistema eliminatório. O sorteio não foi o melhor para Marcos Freitas, defrontando esta sexta-feira (11/03/2022), em horário a definir, o atleta chinês Ma Long, actual n.º 2 do ranking mundial.

Estes atletas defrontaram-se pela última vez em 2017, no Open Internacional do Qatar, tendo o atleta asiático levado a melhor, com triunfo por 4-1. Este encontro reveste-se de particular dificuldade para Marcos Freitas, frente a um atleta da sua geração, mas que dominou o ranking mundial durante muitos meses, já foi campeão olímpico, campeão do mundo, vencedor da Taça do Mundo e historicamente é o atleta que venceu mais eventos no Circuito Mundial Profissional da modalidade.

Destacamos igualmente a presença da atleta Fu Yu (40 RM), que marca presença na competição feminina, defrontando na próxima sexta-feira (11/03/2022) a atleta Christina Kallberg (Suécia, 122 RM), na ronda 64 de Singulares Femininos.