Buscas por alemão arrastado por uma onda no Jardim do Mar

Estão a decorrer buscas com recurso ao helicóptero da Força Aérea Portuguesa, entre o Jardim do Mar e o Paul do Mar. Um cidadão alemão, com com 72 anos, foi arrastado por uma onda, quando passeava no calhau, acompanhado pela mulher e por um casal amigo.

A Polícia Marítima também se encontra a acompanhar a situação, bem como uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal e ainda agentes da PSP, tal como confirmou ao DIÁRIO o comandante do Porto do Funchal, Rui Manuel Teixeira.

Encontra-se em vigor uma aviso da Capitania do Porto do Funchal relativo à agitação marítima forte.

Aviso de agitação marítima forte estendida até às 6h00 de amanhã A Capitania do Porto do Funchal reforçou o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira até às 6h00 de amanhã, 12 de Março, quando o anterior aviso emitido ontem à tarde era até às 18h00 de hoje.

O DIÁRIO vai continuar a acompanhar este caso.