A redução do ISP insuficiente para travar combustíveis na Madeira. O Governo Regional procura atenuar escalada dos preços da gasolina e do gasóleo, operando hoje a sexta baixa do imposto dos últimos sete anos. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler entre as páginas 12 e 13. Nessas mesmas páginas saiba que os transportes fazem disparar inflação em 3,6% e que há mais 1,3 milhões de incentivo para a compra de eléctricos.

Na página 7 falamos do facto de a Região colocar terreno à venda por mais de meio milhão. Saiba onde.

Quanto ao combate à covid-19, os infectados sem sintomas dispensados da quarentena. O isolamento tem novas regras e uso de máscara só é obrigatório em espaços fechados. Já das 5 mil pessoas testadas desde Fevereiro, menos de metade tinham Covid. Tudo para ler nas páginas 6 e 7.

Nas comunidades, saiba que os madeirenses alimentam ‘celeiro’ de África. Leia a página 16 e fique a saber que 76% do Mercado de Joanesburgo é abastecido pela comunidade emigrante.

Por fim, destaque para a Madeira que apoia produção nacional. A série de ficção ‘Abandonados’ será rodada no Porto Santo. Fique a conhecer os pormenores na página 33.

