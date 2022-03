Gasóleo cresce 11 cêntimos e gasolina sobe 7 cêntimos na Madeira na próxima semana

Os preços dos combustíveis controlados administrativamente pelo Governo Regional sobem a partir de segunda-feira, tal como previsto e noticiado. A Gasolina 95 vai custar mais 7 cêntimos de euro, o Gasóleo Rodoviário (simples) passa a custar mais 11 cêntimos de euro e o Gasóleo Colorido e Marcado também aumenta mais de 12 cêntimos de euro.

Estes são os preços em vigor a partir das zero horas de segunda-feira, 14 de Março, até às 23h59 de domingo, 20 de Março.

Gasolina IO95............................ 1,849 €/litro

Gasóleo Rodoviário.................................. 1,686 €/litro

Gasóleo Colorido e Marcado..................................... 1,163 €/litro

Estes são os preços em vigor até ao último minuto de domingo, 13 de Março.



Gasolina IO95............................ 1,779€/litro

Gasóleo Rodoviário.................................. 1,574€/litro

Gasóleo Colorido e Marcado...................................... 1,039€/litro

Tal como o DIÁRIO noticiou hoje na edição impressa a medida de redução do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP), anunciada pelo Governo da República e secundada pelo Governo Regional, não seria suficiente para travar o aumento dos preços dos combustíveis.

No Jornal Oficial da RAM, o Governo publicou em primeiro lugar a nova alteração ao ISP aplicado a dois dos três combustíveis (fica de fora o gasóleo colorido e marcado), que ficam assim: "A taxa do imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) aplicável à gasolina com teor de chumbo igual ou inferior a 0,013 por litro, classificada pelos códigos NC27101141 a NC 27101149, é igual a € 519,71 por 1000 l; e a taxa do ISP aplicável ao gasóleo, classificado pelos códigos NC 27101941 a NC 27101949, é igual a € 300,56 por 1000 l."

Na alteração anterior do IPS, a 22 de Outubro de 2021, era aplicada a taxa igual a 532,17 € por 1000 l na gasolina, igual a 320,64 € por 1000 l no gasóleo e igual a 15,49 € por 1000 l no gasóleo colorido e marcado. Ou seja, o valor do ISP por mil litros baixa 12,46 euros na gasolina e menos 20,08 euros no gasóleo.

A Portaria 137/2022, de 11 de Março, "entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação", ou seja amanhã. É assinada pelos secretários regionais de Economia, Rui Barreto, e das Finanças, Rogério Gouveia.