Taxista detido por especulação no Funchal

Um homem de 40 anos, natural e residente em Câmara de Lobos, foi detido pela Polícia de Segurança Pública pelo crime de especulação, tendo o seu táxi sido apreendido no Funchal.

Segundo um comunicado emitido pela PSP, a detenção ocorreu no âmbito de duas operações conjuntas com a Autoridade Regional para as Actividades Económicas e com a Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Nestas operações foram ainda levantados cinco autos por contraordenações rodoviárias “quanto a circulação com excesso de peso, falta de inspecção periódica e transporte de matérias perigosas fora das condições regulamentadas”.