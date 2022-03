'Eclipse', superiate de Abramovich, cruza o mar a sul da Madeira

O superiate 'Eclipse', propriedade do multimilionário russo, que recentemente adquiriu a nacionalidade portuguesa, está a cruzar os mares da Madeira, mais precisamente a sul há cerca de 24 horas. Em ritmo lento e de cruzeiro, o gigante da sua classe, poderá estar a fazer tempo em águas territoriais portuguesas, enquanto se define o estado da guerra na Ucrânia e as sanções que impendem sobre os magnatas russos.

Foto Pilguj/Shutterstock.com

De acordo com o que foi possível apurar, o 'Eclipse' saiu da ilha de Saint Marteen, nas Caraíbas, há cerca de uma semana, e tem vindo a atravessar o Oceano Atlântico desde então em ritmo de cruzeiro, tendo sido detectado ontem ao início da tarde na Zona Económica Exclusiva nacional afecta à Madeira.

Entretanto, tem vindo a navegar muito lentamente, o que é pouco habitual neste tipo de embarcações. O superiate tem capacidade para 70 tripulantes para servir o milionário russo e os seus convidados. De ascendência lituana e israelita, e que beneficiou da lei da nacionalidade aos judeus sefarditas para se tornar cidadão português, Roman Arkadyevich Abramovich tem 55 anos e uma fortuna avaliada em mais de 11 mil milhões de euros.

Abramovich é mais conhecido como dono do clube de futebol inglês Chelsea FC, estando a ser alvo de fortes sanções no Reino Unido, mas cujo navio deverá escapar a esta caça às fortunas por causa da guerra, conforme explicou ontem o Ministério da Justiça.

Retirar nacionalidade a Abramovich via sanções europeias não é possível As novas sanções a ser preparadas pela União Europeia contra oligarcas russos, em consequência da invasão da Ucrânia, podem vir a atingir o multimilionário russo Roman Abramovich, mas a retirada administrativa da nacionalidade portuguesa nesse âmbito não é possível.

Abramovich recebeu a 9 de Dezembro de 2010 o 'Eclipse', pelo qual pagou 340 milhões de euros. Com 162,5 metros de comprimento e 22 metros de largura, é o segundo maior iate privado do mundo, tem característica que impressionam: dois heliportos, 24 cabines para hóspedes, duas piscinas, banheiras de hidromassagem e uma discoteca, três barcos de apoio e um mini-submarino. Além disso, tem vidros blindados e um sistema de detecção de mísseis.

Curiosamente foi construído há cerca de 13 anos no mesmo estaleiro alemão em que tinha sido feito o couraçado 'Bismarck', um dos mais famosos da II Guerra Mundial. Hoje, segundo o índice de milionários Bloomberg, valerá quase 517 milhões de euros.

O mesmo site refere, citado pela Yahoo Finances, que "o iate 'Eclipse' de Abramovich deixou St. Martin, nas Caraíbas, há uma semana, numa viagem transatlântica, e estava (ontem) ao norte das Ilhas Canárias às 11h23 de Nova York. A mais nova embarcação, o 'Solaris', partiu de Barcelona na terça-feira depois de passar a maior parte do inverno no porto espanhol e está na costa sul da Sicília, em direcção ao leste".

Acrescenta ainda que "nem o 'Solaris' nem o 'Eclipse' listaram destinos nos seus dados. Se o Eclipse cruzar o estreito de Gibraltar no Mediterrâneo, seria forçado a passar, brevemente, pelas águas do Reino Unido. Não está claro se as autoridades parariam o barco se isso ocorrer".