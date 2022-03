Cão que seguia em carro acidentado no Campanário já foi encontrado

O cão da raça cocker spaniel que estava desaparecido desde a noite de segunda-feira, na sequência do acidente de viação que envolveu três viaturas junto à Escola do 1.º Ciclo do Campanário e que provocou a morte de uma rapariga de 33 anos, já foi encontrado.

O ‘Toti’ foi localizado perto do local onde ocorreu o acidente, graças a pistas que foram dadas à família por populares.

O animal, que seguia no carro com a mulher que faleceu, não apresenta ferimentos mas será levado ao veterinário por precaução, explicou um familiar.