Seminário Desporto e Ciência 2022 na UMa

O Seminário Desporto e Ciência 2022 vai realizar-se na Universidade da Madeira (UMa), de 31 de Março a 1 de Abril.

À semelhança dos anos anteriores (2020 e 2021), a edição deste ano também vai realizar-se num formato exclusivamente online, através da plataforma zoom.

"Este é um evento promovido anualmente pelo Departamento de Educação Física e Desporto da Faculdade de Ciências Sociais da UMa, com o apoio do Centro de Desenvolvimento Académico, com o objectivo de partilhar o conhecimento científico na área das ciências do desporto", explica a UMa em comunicado.

Durante estes dois dias, docentes e investigadores da UMa e de instituições congéneres nacionais e estrangeiras vão reunir-se com o intuito de procurar responder a questões relevantes e problemáticas relacionadas com o Ensino da educação Física, nas escolas, com a Gestão do Desporto, com a Metodologia do Treino Desportivo ou com a Saúde e Prescrição do Exercício.

O Seminário possibilita também a participação dos alunos da licenciatura em Educação Física e dos mestrados (Actividade Física e Desporto e Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário).

As inscrições podem ser efectuadas até ao dia 30 de Março (12h00), através do através do formulário disponível no endereço https://tinyurl.com/zxeat7c7.

