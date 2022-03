Idoso cai em escadaria e morre no Funchal

Um homem de 87 anos faleceu esta tarde no Caminho do Palheiro, no Funchal, após ter caído numa escadaria.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados ao local e procederam às manobras de reanimação, mas sem sucesso.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.