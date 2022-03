Governo esconde habilitações do chefe da Protecção Civil da Madeira

O Governo Regional esconde habilitações do chefe da Protecção Civil. O Coronel António José Nunes, recém-nomeado para o cargo, não esclarece se possui licenciatura, que é um dos requisitos legais para poder dirigir o serviço regional. Já as Forças Armadas remetem-se também ao silêncio. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje e que pode ler na página 13.

Quanto a autarquias, São Vicente quer vazadouro comum no norte. A Câmara Municipal de São Vicente pretende acabar com descargas dispersas e ilegais e lança infra-estrutura que sirva também Santana e Porto Moniz. Saiba mais na página 3.

Olhando para a Guerra na Ucrânia e as suas repercussões, saiba que os russos não têm data limite para sair da Madeira. O operador turístico não garante que repatriamento seja feito até segunda-feira. Já os ucranianos têm via verde em diversos serviços públicos da Região a partir de hoje. Tudo para ler entre as páginas 4 e 7.

É um caso que tem dado que falar. Os Bancos sacam dinheiro a empresas inadvertidamente. A confusão que envolve o IDE leva o Governo Regional a transferir 1,1 milhões de euros nos próximos dias, referentes à linha de crédito Investe RAM Covid-19. Conheça os pormenores na página 11.

Por fim, destaque para o Complemento Regional de Idosos que está simplificado. Os requerimentos passam a ser automáticos e Governo Regional antecipa apoio para quem complete 65 anos até Dezembro. Para ler na página 36.

