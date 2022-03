Madeira volta a registar mais uma morte associada à covid-19

A Madeira voltou a registar, no dia de ontem, mais uma morte associada à covid-19. A informação foi revelada há pouco pelo Serviço Regional de Saúde (SESARAM), no mais recente 'Boletim Internamento'. A Região soma, agora, 213 óbitos associados à doença, desde o início da pandemia.

No que toca aos doentes internados, ontem havia menos uma pessoa na Unidade Polivalente reservada para casos de covid-19. Estavam hospitalizados 57 pessoas infectadas com o coronavírus SARS-CoV-2, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos.

Quanto ao estado vacinal destes doentes, a maioria já tem a dose de reforço administrada, num total de 25 casos; 18 têm a vacinação inicial completa e 14 não tinham qualquer dose da vacina contra a covid-19.

No que respeita às idades destas pessoas, mantém-se a prevalência de maiores de 65 anos, com 42 doentes dessa faixa etária; 13 pessoas têm entre 18 e 65 anos e duas têm menos de 18 anos.

Ontem, os internados com covid-19 representavam 9,2% dos 620 doentes internados nos hospitais do SESARAM.

Na apresentação dos resultados do Sistema de Vigilância Sentinela da covid-19, que teve lugar esta quinta-feira, Bruna Gouveia revelou que a média diária de internamentos do mês de Fevereiro foi de 67 doentes, dois dos quais em Cuidados Intensivos, pelo que os números de ontem estão abaixo dos valores do mês passado.