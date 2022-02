Marítimo faz apelo para encontrar homem desaparecido

Segundo uma publicação na sua página de Facebook, o Marítimo está a apelar à ajuda dos madeirenses para encontrar o “amigo e sócio” Sérgio Soares, que se encontra desaparecido. Acrescenta a informação que Sérgio se desloca com o apoio de canadianas.

Ao que tudo indica Sérgio Soares terá desaparecido do Hospital Dr. Nélio Mendonça, durante a tarde de hoje.

“Quem tiver alguma informação, para além de poder entrar em contacto com as autoridades, poderá ligar para o 963 752 401, número disponibilizado por familiares do desaparecido”, escreve o CS Marítimo.