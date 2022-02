Aluno da Francisco Franco vence Atari-go no campeonato regional de jogos Matemáticos

Miguel Magalhães, aluno do 12.º ano do curso profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Comando da Escola secundária de Francisco Franco, venceu esta sexta-feira, 18 de Fevereiro, o jogo Atari-go, no âmbito do 6.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, que decorreu no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

Sob orientação da professora Ana Lina Aleixo, a Escola Secundária de Francisco Franco, que participou pela primeira vez nestes jogos, esteve ainda representada pelos alunos Rodolfo Faria e Diogo Nunes nos jogos ‘Dominório’ e ‘Produto’.

O Campeonato Regional de jogos Matemáticos, que contou com a participação de 291 alunos e cerca de 100 docentes oriundos de escolas de 11 concelhos da região, é organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação.