Transquadra já faz festa em Martinica

Depois de 14 dias a navegar em pleno oceano atlântico as primeiras embarcações da Regata internacional Transquadra já estão em 'porto seguro' na ilha de Martinica.

A segunda etapa desta regata transatlântica deve largada na capital madeirense, o Funchal, no passado dia 29 de Janeiro, pelo que na tarde deste sábado os primeiros velejadores cortaram, finalmente, a liga de chegada instalada na ilha de Martinica.

Os velejadores Noël Racine e Ludovic Sénéchal da embarcação 'Foggy Dew' foram os grandes vencedores em tempo real desta segunda etapa, em termos de 'duplo' e após 14 dias cinco minutos e 23 segundos em pleno Oceano Atlântico.

Já no que concerne nos 'solitários' a embarcação 'Sapristi' de Alex Ozon festejou o título nesta derradeira etapa, em tempo real, após 14 dias 35 minutos e 34 segundos a percorrer 2.700 milhãs náuticas entre a Madeira e a Martinica.

Durante o início desta semana as restantes embarcações, num total de mais de 70 irão cortar a linha de chegada.

Quanto à festa da consagração dos grandes vencedores da edição de 2021/2022 da Regata Transquadra, que começou em Lorient e em Marselha, passou pela Madeira e terminou na Martinica, acontece no próximo fim-de-semana e onde estará presente elementos do Clube Naval do Funchal, colectividade que fez a sua estreia na organização do evento, nomeadamente na chegada da primeira etapa e na largada da derradeira.