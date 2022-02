Marítimo manifesta pesar por Mário Ventura

O Marítimo emitiu, esta tarde, uma nota de pesar pelo falecimento de Mário Ventura, antigo jogador, que vestiu a camisola ‘verde-rubra’ durante três temporadas.

“Habilidoso e versátil, ocupando vários zonas do meio-campo ofensivo, vestiu a camisola do Maior das Ilhas durante três temporadas. Mário Ventura chegou à Madeira na época 79/80 e encerrou a sua passagem pelo Marítimo na época 81/82, três anos durante os quais se revelou como um dos mais importantes jogadores “verde-rubros”: 91 jogos e 16 golos”, pode ler-se na publicação no site do clube.