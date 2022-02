A legislação precisa de acompanhar as mudanças tecnológicas, diz Miguel Albuquerque

No encerramento da Conferência do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, sobre o combate à corrupção, que decorreu, esta tarde, no Parlamento madeirense, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, alertou que as mudanças tecnológicas e o crescimento da inteligência artificial precisam de ser acompanhados pela legislação.

“O desenvolvimento da Inteligência Artificial está a acontecer a uma velocidade vertiginosa e é algo que vai ter implicações muito fortes na nossa vida e na justiça. Ou seja, há um quadro no nosso ornamento jurídico que vai ser completamente alterado e que vai aplicar consequências no enquadramento criminal”, explicou, acrescentando que as grandes instituições precisam de olhar de forma séria para esta "nova realidade" que pode trazer "consequências nefastas" para os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e para a salvaguarda da segurança da sociedade.

Por fim, encerrou enaltecendo a pertinência da conferência e mostrou satisfação por ter sido o Conselho Regional da Ordem dos Advogados "a levar este debate a bom porto".