Jesus Maria diz que é preciso "investir na formação pessoal"

A investigadora e professora catedrática Jesus Maria Sousa defendeu esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, que o empoderamento da pessoa "deve ser um desígnio geral da educação".

Partindo da Teoria da Pessoa por si criada no âmbito do doutoramento em ‘Lettres et Sciences Humaines’ no CERSE-Université de Caen, a investigadora reconhece que o empoderamento da pessoa "deve ser um desígnio geral da educação, independentemente da profissão que a pessoa vier a exercer ou do papel que terá na sociedade”.

A melhoraria da vida das populações, o desenvolvimento de uma Região como a nossa passa pelo empoderamento da pessoa, pela aposta que se fizer na sua formação científica, cultural e pessoal, sendo esta última dimensão muitas vezes negligenciada. É preciso investir na formação pessoal, principalmente na preparação dos técnicos de educação que irão trabalhar em pol do desenvolvimento comunitário. Jesus Maria Sousa

Jesus Maria falava no XVII Colóquio ‘Educação e Desenvolvimento Comunitário’ do Centro de Investigação em Educação da UMa, projecto que contou com a sua co-presidência, onde abordou 'O papel da educação no empoderamento da pessoa’, conferência moderada por Gorete Pereira.

Segundo a co-presidente do colóquio, a iniciativa científica pretende "refletir sobre os fundamentos científicos que sustentam as práticas de intervenção socioeducativa tendo em vista a melhoria da qualidade de vida das comunidades.

Pretendemos uma sociedade evoluída e culta, mais justa, equitativa, pacifica e tolerante, ou seja, uma sociedade humana. Jesus Maria Sousa

O perfil de “enorme exigência” dos agentes de intervenção socioeducativa é traçado como uma pessoa “psicologicamente realizada, madura, equilibrada e fortemente comprometida com o desenvolvimento comunitário”.

O curso de mestrado em Educação e Desenvolvimento Comunitário na Universidade da Madeira está que em avaliação pela Acreditação de Ciclos de Estudo.