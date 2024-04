SESARAM fartou-se de comprar medicamentos no mês passado

O Serviço Regional de Saúde da Madeira (SESARAM) foi responsável por mais de metade dos contratos de aquisição de bens e serviços por entidades públicas de Março, com a maior fatia a ir para a compra de medicamentos, no valor de 12 milhões de euros. Há mais de um ano que a empresa pública de saúde não apresentava valores tão elevados. O peso global das adjudicações de obras ficou reduzido a mínimo histórico. O tema constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A maior foto da primeira página mostra o final do Madeira Island Ultra Trail (MIUT). A edição de sucesso deste ano abre novos caminhos para 2025. O MIUT coroou ontem os vencedores, que acabou com balanço positivo e apontando para um futuro ainda mais promissor. A prova faz parte do novo circuito do World Trail Majors, que promete atrair outros públicos à Madeira em Abril do próximo ano.

Ainda na área do desporto mas na modalidade de futebol, o Nacional ficou mais próximo da liderança da II Liga, depois de ter vencido o Belenenses. Os alvinegros estão a dois pontos do líder Santa Clara.

Outra notícia dá conta que a madeirense Carolina Catanho da Silva, administradora e CFO do Grupo Sousa, foi reconduzida na liderança da Lisbon Cruise Port, que pretende alcançar a sustentabilidade ambiental do porto da capital em 2026.

Por fim, o líder do CDS, José Manuel Rodrigues, fecha a porta a Albuquerque.