Educação promove 6.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção regional de Educação, promove a 6.ª edição do Campeonato Regional de Jogos Matemáticos (6CRJM) nos dias 9, 14 e 18 de Fevereiro, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.

Esta quarta-feira, 9 de Fevereiro, terão lugar as eliminatórias do 1.º ciclo, no dia 14 as eliminatórias dos 2.º e 3.º ciclos e no dia 18 a finalíssima, com os vencedores dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário. O campeonato conta com a participação de alunos e professores dos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira, num total de 291 alunos, dos quais 147 alunos do 1.º ciclo, 60 alunos do 2.º ciclo, 63 do 3.º ciclo e 21 do ensino secundário, assim como cerca de 100 docentes.

A Final faseada do 6.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos é o culminar de todo o trabalho desenvolvido em cada escola, constituindo-se como uma forma de promover o desenvolvimento de competências matemáticas, nomeadamente, ao nível da concentração na dinâmica de um jogo de tabuleiro; na visualização de sequências de jogadas (previsão de uma sequência de acções); na ponderação e na avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão ('pensar primeiro, agir depois').

O Campeonato Regional de Jogos Matemáticos surge da promoção a nível nacional do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, o qual tem como entidades promotoras a Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva.