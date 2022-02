Francisco Franco debate hoje as 'Ameaças Digitais na RAM e no Mundo'

José Carlos Custódio, inspector do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Funchal, vai proferir hoje, pelas 15h15 a conferência “Ameaças Digitais”, na Sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

Com a conferência, organizada por Abel Rodrigues, docente de Informática, pretende-se que os alunos fiquem não só a conhecer os vários tipos de ameaças atuais, como também tomem conhecimento de alguns números e factos sobre as ameaças da era moderna que ocorrem na RAM.

Espera-se, ainda, que o prelector opine sobre as várias ameaças digitais que estão a ser perpetradas na Europa e no resto do mundo.