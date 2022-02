Foyer do 'Baltazar Dias' recebe 'À Descoberta da Música’

O Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias recebe mais duas sessões do projecto ‘À Descoberta da Música’. Os alunos do 1.º e do 4.º ano do Externato Adventista do Funchal apresentam-se no próximo dia 4 de Março, com a primeira sessão entre 09h30 e as 11 horas e a segunda entre as 11 horas e as 12h30.

Dinamizado por Paulo Anselmo, professor do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira | Eng. Luiz Peter Clode, ‘À Descoberta da Música’ é um projecto pensado e criado para o público da pré-escolar e 1.º ciclo que tem como objectivo, nas animações e no contacto com as escolas, proporcionar às crianças a oportunidade de terem um primeiro contacto com os instrumentos de orquestra, como o violino, trompete, clarinete, contrabaixo, entre outros.

O que é um som? De onde vem a música? A música ajuda a crescer? A intenção é transformar uma hora numa experiência realmente compensadora, inteira, e assim semear a vontade de querer fazer mais. A parceria entre o Conservatório e o Teatro Municipal Baltazar Dias é longa e procura, através de diversos projectos, incentivar o gosto pela música e iniciar os primeiros passos dos mais pequenos no mundo proposto de sons e ritmos.

As próximas sessões serão no dia 29 de Abril. As inscrições dos alunos neste projecto podem ser feitas por correio electrónico: [email protected]