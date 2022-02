Museu 'A Cidade do Açúcar' recebe concerto de Flávio Martinho

O Museu 'A Cidade do Açúcar' recebe, pela primeira vez nesta temporada, Flávio Martinho, músico, artista, compositor e letrista madeirense. O concerto irá decorrer, no próximo dia 25 de Fevereiro, pelas 19 horas.

Flávio Martinho será acompanhado por Luís Cruz no piano.

Serão interpretados oito originais - 'Não te sintas só'; 'Disparidades'; 'Sangue Planetário'; 'Crazy Towns'; 'Sortudo'; 'Sinto-te'; 'Vereda da Ilusão'; 'A Poncha' - e dois covers - 'Every Breath you take' (The Police) e 'You’ve got to hide your love away' (The Beatles), perfazendo um total de 10 músicas.

Sobre Flávio Martinho:

Natural da ilha da Madeira, mais propriamente da freguesia do Jardim do Mar, concelho da Calheta, Flávio Martinho, com apenas 3 anos de idade mudou-se para Portimão, Algarve.

Mais tarde, emigrou para o Reino Unido durante 5 anos, regressando à ilha da Madeira, em 2007, onde deu-se a conhecer como membro dos ‘Grumpies’, juntamente com Cláudia Sardinha e Eduardo Santana.

Daniel Drummond, Eduardo Santana, Lino Ornelas, Luís Cruz, Filipe Gouveia, Carlo Rodrigues, Nicola, Sr. A e Tiago Sena Silva são alguns dos nomes que participaram, como convidados, neste projeto.