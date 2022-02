'Baltazar Dias' recebeu audições para Opereta 'Livrai-nos da Peste'

Nos dias 14 e 15 de Fevereiro, decorreu, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, as audições presenciais com os artistas pré-seleccionados na Open Call para Opereta 'Livrai-nos da Peste', que se estreia a 8 Abril, no 'Baltazar Dias'.

Foram pré-selecionados quatro participantes para figurinista e nove participantes para interpretação, que estiveram, desde a passada segunda-feira, em castings. No âmbito da interpretação, cada participante apresentou um monólogo, uma música em língua portuguesa e foi realizada com uma pequena entrevista. No que concerne ao casting para figurinista, os participantes apresentaram um esboço de um figurino e realizaram uma entrevista.

'Livrai-nos da Peste', uma produção da Câmara Municipal do Funchal, é um projecto pensado pela AGON – Associação Cultural de Teatro, Música e Dança, liderado por jovens artistas locais e que tem como objectivo apelar à importância e diversidade cultural do Funchal, assim como estimular o interesse histórico.

O espetáculo contará com a participação de vários artistas madeirenses, promovendo o desenvolvimento cultural, criando oportunidades e dando visibilidade aos inúmeros talentos existentes na Região.

Os ensaios irão decorrer, entre 21 de Fevereiro e 7 de Abril.

Os resultados das audições serão anunciados ainda hoje. Os participantes serão contactados directamente.